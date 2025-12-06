Οι Σέλτικς μετέτρεψαν σε περίπατο το ντέρμπι με τους Λέικερς

Σε ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι του ΝΒΑ, οι Μπόστον Σέλτικς έστησαν πάρτι απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 126-105

Οι «Κέλτες» ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δωδεκάλεπτο, κλείνοντας την περίοδο προηγούμενοι με 39-17, φτιάχνοντας από νωρίς μεγάλη διαφορά, που τους επέτρεψε να διαχειριστούν καλύτερα την αναμέτρηση.

Οι «Λιμνάνθρωποι» που αγωνίστηκαν χωρίς τους Λεμπρόν-Ντόντσιτς, προσπάθησαν να κάνουν το comeback στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Σέλτικς όμως να βρίσκουν τις απαντήσεις, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Σέλτικς, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-9 και βρίσκονται σε τροχιά playoffs, ενώ οι Λέικερς έχουν πλέον ρεκόρ 16-6 και κινδυνεύουν να χάσουν την 2η θέση στην δυτική περιφέρεια.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Όστιν Ριβς να το «παλεύει» για τους Λέικερς έχοντας 36 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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