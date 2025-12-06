Σερέλης: «Στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε πολύ άσχημα»

Ο Χρήστος Σερέλης μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαλένθια στάθηκε στο αρκετά κακό τρίτο δεκάλεπτο του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Στην επίθεση δεν είχαμε καλές αποστάσεις και αποφάσεις, μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά. Δεν κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε να κάνουμε. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο δεν δεχτήκαμε πολλούς πόντους, η Βαλένθια είχε ελεύθερα σουτ. Στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε πολύ άσχημα.

Δεν είναι θέμα ενέργειας, κάποια παιδιά δεν έπιασαν καλή απόδοση, στην άμυνα δεν κάναμε τα σωστά πράγματα. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη και σε άμυνα και σε επίθεση. Έπαιξε στον ρυθμό που παίζει και εμείς δεν ήμασταν ουσιαστικοί. Στην άμυνα κάναμε λάθη και δώσαμε δικαιώματα στη Βαλένθια».