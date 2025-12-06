Φουρνιέ για Βαλένθια: «Πολύ επικίνδυνη ομάδα, μια αναβαθμισμένη έκδοση της περσινής Παρί»

Ο Εβάν Φουρνιέ με τοποθέτηση του στα social Media μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Βαλένθια συγκρίνοντας το μπασκετ της ισπανικής ομάδας με την περσινή Παρί.

Η Βαλένθια έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, πέρασε από το ΟΑΚΑ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 89-79, με τον Φουρνιέ να αποθεώνει το παιχνίδι της Ισπανικής ομάδας.

Ο άσος του Ολυμπιακού παρακολούθησε το παιχνίδι το Τelecom Center και με μήνυμα του στα social media, ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» εκθείασε το στιλ παιχνιδιού της Βαλένθια, αναφέροντας πως είναι μια βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρί!



«Βλέποντας τη Βαλένθια είναι σαν να παρακολουθείς μια αναβαθμισμένη έκδοση της περσινής ομάδας της Παρί. Πολύ επικίνδυνη ομάδα».