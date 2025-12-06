Σορτς: «Μπήκαμε με λάθος νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο Τι Τζέι Σορτς στάθηκε στα άσχημα σημεία του Παναθηναϊκού και ανέλυσε τα αίτια της εντός έδρας ήττας από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός άσος είχε 19 πόντους και 6 ασίστ, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του και στις δηλώσεις του στη Nova ανέφερε:

«Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και καλά προπονημένη, έπαιξαν με ταυτότητα, έτρεξαν, πήραν τα ριμπάουντ, δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Μπήκαμε με λάθος νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε σουτ και ριμπάουντ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις όταν δεν τα καταφέρνουμε.

Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές άμυνες. Πρέπει να είσαι έτοιμος για ότι φέρνει κάθε αντίπαλος. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις ότι και να συμβαίνει, είτε κερδίζεις, είτε χάνεις. Με εμπιστεύονται στην ομάδα και εγώ τους εμπιστεύομαι. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε στους εαυτούς μας, τη χημεία και την εμπιστοσύνη μεταξύ μας για να είμαστε αυτοί που πρέπει όταν χρειαστεί.

Πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, είτε έχεις κερδίσει τέσσερα σερί ματς είτε είκοσι. Πρέπει να προχωράς και να τα δίνεις όλα στο επόμενο παιχνίδι».