Lakers' Corner: Το θρυλικό ρεκόρ του Λεμπρόν «έσπασε» με τον καλύτερο τρόπο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 123-120 κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς, με τον θρυλικό ρεκόρ του Λεμπρόν Τζέιμς να φτάνει στο τέλος του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκανα ένα πολύ άσχημο παιχνίδι κόντρα στους Φοίνιξ Σανς ενόψει ενός αρκετά δύσκολο road trip. Η πρώτη στάση ήταν στο Τορόντο για τον αγώνα με τους Ράπτορς. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν είχε στην διάθεσή του τους Λούκα Ντόντσιτς και Μάρκους Σμαρτ, ωστόσο κατάφερε να πάρει μία σημαντική νίκη.

Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν δυνατά και με ενέργεια στο ματς και κατάφεραν να τελειώσουν την πρώτη περίοδο στο +5 (31-26). Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, με τους Λέικερς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 67-58. Στην τρίτη περίοδο οι Ράπτορς βελτίωσαν κατακόρυφα την επιθετική τους λειτουργείας και μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο στο -2 (100-98). Εκεί το ματς παρέμεινε ντέρμπι, με τον Ρούι Χατσιμούρα να δίνει τη νίκη στους Λέικερς με το buzzer-beater τρίποντο για το τελικό 123-120. Έτσι, πλέον έχουν ρεκόρ 16-5 και παραμένουν μόνοι δεύτεροι στην δυτική περιφέρεια.

Φυσικά, ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία όχι για τον τρόπο που ήρθε η νίκη αλλά για το ρεκόρ που έφτασε στο τέλος του. Για πρώτη φορά μετά τις 5 Ιανουαρίου του 2007 και τον αγώνα των Κλίβελαντ Καβαλίερς κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς (95-86), ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν πετυχαίνει διψήφιο αριθμό πόντων (1,297 αναμετρήσεις). Μάλιστα, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως και πριν από σχεδόν 20 χρόνια όσο και κόντρα στους Ράπτορς ο «Βασιλιάς» τελείωσε το ματς με 8 πόντους. Πρόκειται για ένα ρεκόρ που μοιάζει... απίθανο όχι απλά να το «σπάσει» κάποιος αλλά απλά να το επαναλάβει.

Εννοείται πως οι δηλώσεις του μετά από το τέλος του ρεκόρ του είναι αρκετά σημαντικές, με τον 41χρονο να δείχνει πως η ομάδα είναι πάνω από όλα. Τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει ότι δεν συνέχισε το ρεκόρ του και ότι πάντα προσπαθεί να πάρει την σωστή απόφαση.

Ο Λεμπρόν στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε, πέρα από τους 8 πόντους, είχε ακόμα 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο θρυλικός αστέρας δεν ήταν καλός επιθετικά (4/17 σουτ, 0/5 τρίποντα), ωστόσο ακόμα και σε αυτή τη μέρα ήταν καθοριστικός, καθώς είδε τον ελεύθερο Χατσιμούρα στο τέλος και έβγαλε την ασίστ. Σύντομα θα πρέπει να βρει ρυθμό και στο σκοράρισμα, αν και ακόμα και έτσι μόνιμα έχει δύο αντιπάλους πάνω του.

Ο Ρούι Χατσιμούρα ήταν φυσικά καθοριστικός, καθώς πέτυχε το buzzer-beater που έδωσε τη νίκη στο σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Σε 35 λεπτά είχε 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Αμυντικά δεν ήταν το καλύτερό του παιχνίδι, ενώ δεν βοήθησε στα ριμπάουντ όσο θα μπορούσε. Όμως, αυτό που μετράει είναι η νίκη και αυτός είναι που την έδωσε στους Λέικερς.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός. Μέτρησε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 μπλοκ σε 32 λεπτά στο παρκέ. Ήταν αποτελεσματικός (8/11 σουτ) και προστάτεψε την... χρυσή και μωβ ρακέτα. Αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες των Λέικερς φέτος και δεν θα μπορούσε να του ζητήσει κανείς περισσότερα.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ έμεινε στο παρκέ για 24 λεπτά και είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Αποβλήθηκε από τον αγώνα με 6 φάουλ και δεν προσέφερε πολλά ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση.

Ο Όστιν Ριβς έπρεπε να... κουβαλήσει περισσότερο από το συνηθισμένο, αφού ο Λούκα Ντόντσιτς απουσίαζε λόγω της γέννησης του παιδιού του. Αγωνίστηκε για 41 λεπτά και είχε 44 πόντους (13/21 σουτ, 5/11 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ, παρά τα πολλά λάθη, και έδειξε (ξανά) πως μπορεί να ηγηθεί μόνος του των «Λιμνανθρώπων».

Ο Τζέικ ΛαΡάβια επέστρεψε στις θετικές εμφανίσεις. Σε 28 λεπτά πέτυχε 14 πόντους, πήρε 7 ριμπάουντ και είχε και 1 μπλοκ. Σε ένα από τα καλύτερά του φετινά παιχνίδια προσέφερε σημαντικές λύσεις από τον πάγκο και το μπλοκ του «έσβησε» το μομέντουμ που ήταν υπέρ των γηπεδούχων. Την ίδια ώρα, πολύτιμη ήταν και η προσφορά του στα ριμπάουντ, κάτι που χρειάζονται οι Λέικερς.

Ο Ντάλτον Κνεκτ έμεινε στο παρκέ για μόλις 3 λεπτά και ευστόχησε στο μόνο τρίποντο που εκτέλεσε.

Ο Αντού Τιέρο πήρε 10 λεπτά από τον Ρέντικ και είχε 4 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Δείχνει πως μπορεί να προσφέρει πράγματα στους Λέικερς και σταδιακά θα είναι αρκετά πιθανό να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Τζάκσον Χέιζ προσέφερε όσα θα περίμενε κανείς. Είχε 4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε 16 λεπτά, δίνοντας λύσεις και λεπτά ξεκούρασης στον Έιτον.

Τέλος ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ χρησιμοποιήθηκε για 14 λεπτά και ήταν πολύ καλός. Μέτρησε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ έδειξε πως έχει θάρρος και δεν φοβάται να πάρει επιθέσεις. Αποτελεί μία λύση που χρειάζονται από τον πάγκο οι «Λιμνάνθρωποι».

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε καλό ροτέισον, μοίρασε σωστά τα λεπτά και εμπιστεύτηκε τους Ριβς και Λεμπρόν να πάρουν τη σωστή απόφαση στο τέλος, κάτι που και έκαναν. Οι μόνοι που δεν αγωνίστηκαν ήταν οι Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, Μαξ Κλέμπερ και Μπρόνι Τζέιμς, ενώ εκτός πέρα του Σλοβένου αστέρα ήταν και ο Μάρκους Σμαρτ.

Οι Λέικερς πρέπει να κρατήσουν την σκληράδα που έδειξαν εκτός έδρας, ενώ η... θυσία του Λεμπρόν, ο οποίος αντί να πάει να πάρει μόνος του το ματς έδωσε την μπάλα (όπως και οι δηλώσεις του μετά) δείχνει πως το σύνολο του Ρέντικ είναι πραγματική ομάδα.

Τώρα οι Λέικερς πρέπει να αφήσουν τα πάντα πίσω τους και στα αφοσιωθούν στο μεγάλο ντέρμπι με τους Μπόστον Σέλτικς που ακολουθεί (6/12, 02:00) και έπειτα θα κοντραριστούν με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς (8/12, 02:30).