Αταμάν: «Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν έπαιξαν άθλια»

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαλένθια, τόνισε πως και οι δύο «πράσινοι» σέντερ έκαναν ένα άθλιο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Μετά από το καλό πρώτο ημίχρονο που παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, χάσαμε το παιχνίδι στην αρχή της τρίτης περιόδου. Σε δύο λεπτά είχαν 9-0 σερί, εύκολα καλάθια, κάναμε λάθη και μετά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κάναμε λάθος αποφάσεις, χάσαμε όλα τα σουτ, βάλαμε 2/15 τρίποντα, χάσαμε σουτ κάτω από την ρακέτα. Πήραν αυτοπεποίθηση, ο Τόμπσον έπαιξε εξαιρετικά στο 1v1. Δεν σταματήσαμε το 1v1. Απόψε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά».

Για το πόσο μεγάλη ήταν η απουσία του Φαρίντ με τα τρία γρήγορα φάουλ και πόσο επηρέασε το ματς: «Και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια. Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν».