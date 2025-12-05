Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια

Ολοκληρώθηκε η 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα από την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να έχουν πλέον ρεκόρ 9-5.

Το Τριφύλλι απώλεσε την ευκαιρία να βρεθεί μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με τους Ισραηλινούς να συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 4/12

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζάλγκιρις Κάουνας–Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό-Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ–Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός–Φενέρμπαχτσε Αναβολή

Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου 92-85

Παρασκευή 5/12

Ερυθρός Αστέρας–Μπαρτσελόνα 79-89

Παναθηναϊκός–Βαλένθια 79-89

Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι 79-78

Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο 88-78

Η κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4 Μονακό 9-5 Ερυθρός Αστέρας 9-5 Βαλένθια 9-5 Παναθηναϊκός 9-5 Μπαρτσελόνα 9-5 Ολυμπιακός 8-5 * Φενέρμπαχτσε 8-5 * Ζάλγκιρις Κάουνας 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 8-6 Αρμάνι Μιλάνο 7-7 Βίρτους Μπολόνια 7-7 Ντουμπάι 6-8 Παρί 5-9 Μπασκόνια 5-9 Παρτίζαν 5-9 Αναντολού Εφές 5-9 Μπάγερν Μονάχου 5-9 Μακάμπι 4-10 Βιλερμπάν 3-11

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (15η)

Πέμπτη 11/12

21:05 Μακάμπι-Βιλερμπάν

21:30 Βαλένθια-Αναντολού Εφές

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός

21:45 Παρί-Ζάλγκιρις

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια

Παρασκευή 12/12

18:00 Ντουμπάι-Μπάγερν Μονάχου

20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός