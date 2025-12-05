Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο τέλος: Ο Αργεντινός γκαρντ (11π. 5ασ. 4κλ.) με ένα τρίποντο και ένα κλέψιμο ντύθηκε «ήρωας» και χάρισε στην Βίρτους μια σπουδαία νίκη επί της Ντουμπάι (79-78).

Ματσάρα στην Μπολόνια με νικήτρια την Βίρτους. Η Ιταλική ομάδα με ήρωα τον Λούκα Βιλντόζα στο φινάλε κέρδισε στο νήμα την Ντουμπάι BC (79-78) σε ένα ματς θρίλερ, με την ομάδα του Ιβάνοβιτς να επιστρέφει στις επιτυχίες μετά την ήττα από την Φενέρ.

Πλέον η Βίρτους ανέβηκε 7-7, πλησιάζοντας την πρώτη 10άδα, με την ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς να πέφτει στο 6-8.

Ο Λούκα Βιλντόζα ντύθηκε... ήρωας και έφερε τη νίκη στην Ιταλική ομάδα. Ο Αργεντινός γκαρντ μέτρησε 11 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ στο φινάλε σημείωσε το τρίποντο της νίκης, μαζί με το κλέψιμο πάνω στον Πετρούσεφ στην τελευταία επίθεση. Φοβερή εμφάνιση από τον Έντουαρντς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, πολύ καλή παρουσία από τον Άλστον με 11 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Άντερσον έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με την φανέλα της Ντουμπάι με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Αβράμοβιτς να συμπληρώνει 13 πόντους και 4 ασίστ. Γεμάτη εμφάνιση από τον Ράιτ με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Έφερε το ματς στα μέτρα της η Ντουμπάι, έπαιζε μόνος του ο Έντουαρντς για την Βίρτους

Η Ντουμπάι μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, με τους Πετρούσεφ και Αμπάς να δίνουν αέρα 5π. (0-5 στο 2’) και την Βίρτους να απαντά άμεσα με επιμέρους 7-2 για το 7-7 στο 4’. Ακέλε και Άλστον έβαλαν μπροστά τους γηπεδούχους (+3, 12-9 στο 5’), με τον Βιλντόζα να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για να εκτοξεύσει την διαφορά στο +7 (19-11 στο 7’). Η Ιταλική ομάδα ήλεγχε πλήρως τον ρυθμό, έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της (+12, 23-11 στο 8’), με τους παίκτες του Ιβάνοβιτς να τρέχουν σερί 9-0. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους γηπεδούχους στο +9 (26-17), με την Βίρτους να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Με 7-0 σερί μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ντουμπάι μειώνοντας την διαφορά στο καλάθι (26-24 στο 12’), με την Βίρτους να μένει χωρίς σκορ για περισσότερο από 3’. Αβράμοβιτς και Καμένιας μεγάλωσε το σερί για τους φιλοξενούμενος στο 12-0, στέλνοντας την διαφορά στο +3 (26-29 στο 14’), με τον Έντουαρντς να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία (31-31). Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιζε μόνος του για την Βίρτους (15π. 37-35 στο 16’), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα τους, «έτρεξαν» σερί 9-0 για να ανοίξουν την διαφορά στο +7 (37-44 στο 39’).

Ο Βιλντόζα ντύθηκε... ήρωας και έδωσε σπουδαία νίκη στην Βίρτους

Αργός ήταν ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος, με την Ντουμπάι να έχει αφήσει χωρίς σκορ τους γηπεδούχους για 2’ (39-47 στο 22’). Η Βίρτους έβγαλε αντίδραση έτρεξε σερί 5-0, μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου (44-47 στο 22’), ωστόσο η ομάδα από τα ΗΑΕ διατηρούσε τα ηνία του σκορ (47-50 στο 25’). Οι παίκτες του Ιβάνοβιτς είχαν σφίξει την άμυνα τους, Μόργκαν και Σμάιλαγκιτς βρήκαν σκορ από την γραμμή των βολών (51-50 στο 28’), με τον Σέρβο ψηλό να μεγαλώνει την διαφορά στο +4 (54-50 στο 29’). Η Ντουμπάι απάντησε με 6-0 σερί για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +2 (54-56) σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι.

Άντερσον και Μόργκαν διαμόρφωσαν το 57-58 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Αμερικανό πάουερ-φόργουορντ της Ντουμπάι να κάνει φοβερή εμφάνιση (13π. 59-63 στο 32'). Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, διατηρώντας παράλληλα το προβάδισμα (+4, 63-67 στο 34'), την ώρα που ο Έντουαρντς συνέχιζε την οργιαστική του εμφάνιση (21π. 66-69 στο 35'). Ο Ντιούφ με γκολ-φάουλ έβαλε μπροστά την ιταλική ομάδα (71-69 στο 36'), με την Ντουμπάι να απαντά με σερί 4-0 για το 71-73. Ο Βιλντόζα με τρίποντο έδωσε ξανά τα ηνία στην ομάδα του Ιβάνοβιτς (76-75 στο 39'), με τον Αβράμοβιτς να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 76-78. Ο Βιλντόζα ανέλαβε την επίθεση της Βίρτους και μεγάλο τρίποντο έγραψε το 79-78, με τον Αργεντινό να κλέβει την μπάλα στην συνέχεια από τον Πετρούσεφ, χαρίζοντας την νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 39-44, 54-56, 79-78.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης