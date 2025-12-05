Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ξεχώρισαν Ναν, Σορτς και Σλούκας αλλά δεν έφταναν

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βαλένθια, πλήρωσε την άμυνα και τα χαμένα ριμπάουντ και γνώρισε την ήττα. Ξεχώρισαν Ναν, Σορτς και Σλούκας, αλλά δεν έφτασαν.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Ξεκίνησε το παιχνίδι εξαιρετικά με 10 πόντους και 5 ασίστ στο πρώτο μέρος, αλλά στην επανάληψη ήταν άστοχος κι είχε πρόβλημα στην άμυνα. Τελείωσε το ματς με 19 πόντους (5/10 διπ., 2/4 τριπ., 3/5 βολές), 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Βαθμός: 8

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κώστας Σλούκας: Εξαιρετικός κι αυτός στο πρώτο μέρος, 5 πόντους και 5 ασίστ. Στην επανάληψη προσπάθησε να βγει μπροστά στην επίθεση, είχε 12 πόντους (2/5 τριπ., 6/6 βολές) και 7 ασίστ, αλλά είχε πρόβλημα με την περιφέρεια της Βαλένθια. Μέτρησε ακόμα 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Ξεκίνησε το ματς με 2 καλές άμυνες, αλλά στην επίθεση ήταν άστοχος και δεν κατάφερε να βοηθήσει. Έμεινε άποντος (0/3 τριπ.) και είχε 1 ριμπάουντ σε 5:04 λεπτά. Βαθμός: 5

Τζέριαν Γκραντ: Δεν τράβηξε στο σκοράρισμα (4π., 0/1 διπ., 1/2 τριπ., 1/2 βολές), βοήθησε όμως στη δημιουργία (7 ασ.) και ήταν από τους λίγους που στην επανάληψη έπαιξε άμυνα κι έδωσε ώθηση (34 κλεψίματα). Μέτρησε ακόμα 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Κέντρικ Ναν: Σε πολύ υψηλή πτήση στο πρώτο ημίχρονο με 14 πόντους, όμως στην επανάληψη έχασε 1-2 σουτ εύκολα για την κλάση του (το ένα ήταν λέι απ) και δεν κατάφερε να βοηθήσει παρά τους 23 πόντους (8/11 διπ., 2/8 τριπ., 1/1 βολή). Είχε ακόμα 4 λάθη και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 8

Βασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κένεθ Φαρίντ: Κάποια στιγμή θα είχε κι αυτός ένα κακό παιχνίδι. Δεν μπήκε από την αρχή στον ρυθμό του ματς και δεν βοήθησε ούτε σε άμυνα, ούτε σε επίθεση. Είχε 2 πόντους (1/4 διπ.), 3 ριμπάουντ και 3 λάθη. Βαθμός: 5

Μάριους Γκριγκόνις: Δεν αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Δεν κατάφερε να βοηθήσει στο σκοράρισμα με τους 6 πόντους του (1/3 τριπ., 3/4 βολές), έδωσε λύσεις με τα 8 ριμπάουντ, αλλά δεν είχε επιρροή στο ματς. Μέτρησε ακόμα 2 κλεψίματα, 2 λάθη και 1 ασίστ. Βαθμός: 6

Ντίνος Μήτογλου: Ενώ ξεκίνησε θετικά το πρώτο ημίχρονο, στην επανάληψη είχε πολλά προβλήματα στην άμυνα. Τελείωσε το ματς με 12 πόντους (5/5 διπ., 0/3 τριπ., 2/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 λάθη και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Όμερ Γιούρτσεβεν: Μηδέν εις το πηλίκο. Στην επιστροφή στου στην δράση με τον Παναθηναϊκό είχε 1 πόντο (0/3 διπ., 1/2 βολές) και ήταν εκτός ρυθμού. Μέτρησε 5 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 4