Η Μπασκόνια πήρε την «μάχη» κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (88-78), έχοντας σε πολύ καλή κατάσταση τον Τίμοθι Λουαού-Καμπαρό και τον Ματέο Σπανιόλο.

Στα πρώτα λεπτά στην Ισπανία, η Μπασκόνια κατάφερε να τρέξει, με τον Σπανιόλο να είναι ένας από τους πιο κομβικούς για το σύνολο του Γκαλμπιάτι. Οι Ιταλοί, όμως κατάφεραν να μείνουν κοντά, κλείνοντας πίσω το πρώτο δεκάλεπτο στο 23-20.

Στην δεύτερη περίοδο, οι παίκτες της Μπασκόνια βρήκαν ρυθμό, καθώς και ο Λουαού-Καμπαρό ανέβασε στροφές, με το σκορ του πρώτου μέρους να κλείνει στο 49-42, υπέρ των Βάσκων.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μιλάνο κόλλησε στην επίθεση, με το 55-44 να είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο δεύτερο μέρος. Οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να μειώσουν και πάλι, αυτή την φορά στους 6, με το 55-49.

Από εκεί και ύστερα με επί μέρους 20-10, η Μπασκόνια έκλεισε στο +17 και το 69-52. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Ισπανοί δεν στάθηκαν λεπτό, καθώς ήθελαν να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα στους παίκτες της Μιλάνο, καθώς η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +22 και το 78-56.

Στην συνέχεια, όμως οι παίκτες της Μπασκόνια έριξαν αισθητά τον ρυθμό τους, όμως δεν απειλήθηκαν για να φτάσουν σε μια άνετη νίκη με 88-78 επί της ιταλικής ομάδας και πλέον έφτασαν στις 5 νίκες, ενώ η Μιλάνο υποχώρησε στο 7-7.

Ο Λουαού-Καμπαρό ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Ματέο Σπανιόλο να ακολουθεί με 18 πόντους και 4 ασίστ. Για την Αρμάνι ξεχώρισε ο Μπολμπάρο με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 49-42, 70-54, 88-78.

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