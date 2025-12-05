Παρέλαβε το βραβείο του MVP o Φαρίντ - Standing ovation από το κατάμεστο ΟΑΚΑ (vid)

Την τιμητική πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια είχε ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός ψηλός παρέλαβε από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη το βραβείο του MVP για τον Νοέμβριο με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να τον αποθεώνει σε ένα μοναδικό standing ovation.
Ο 36χρονος σέντερ μέτρησε 13.5 πόντους (65% στο δίποντο, 64% στις βολές), 7.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 2 μπλοκ και 19.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 26:11 απέναντι σε Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai BC και Παρτίζαν.
𝐊𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐡 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐞𝐝’𝐬 “𝐄𝐮𝐫𝐨𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐌𝐕𝐏 𝐨𝐟 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫” 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 5, 2025
Before tip-off, we celebrated @KennethFaried35 for an outstanding November, a month where his impact, energy and consistency earned him the EuroLeague MVP award.
A special… pic.twitter.com/p6Di7qwN7w