Παρέλαβε το βραβείο του MVP o Φαρίντ - Standing ovation από το κατάμεστο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Κένεθ Φαρίντ παρέλαβε το βραβείο του MVP για τον Νοέμβριο από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, με τον Αμερικανό ψηλό να γνωρίζει καθολική αποθέωση από το κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Την τιμητική πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια είχε ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός ψηλός παρέλαβε από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη το βραβείο του MVP για τον Νοέμβριο με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να τον αποθεώνει σε ένα μοναδικό standing ovation.

Ο 36χρονος σέντερ μέτρησε 13.5 πόντους (65% στο δίποντο, 64% στις βολές), 7.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 2 μπλοκ και 19.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 26:11 απέναντι σε Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai BC και Παρτίζαν.