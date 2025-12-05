Ο Ταϊρίκ Τζόουνς απάντησε στους οπαδούς της Παρτίζαν που τον έβριζαν... «Αντε γ...σου Ταϊρίκ» (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών από τους οπαδούς της Παρτίζαν την ώρα της αναμέτρησης με την Μπάγερν με τον ίδιο να απαντά, δυναμιτίζοντας περισσότερο το κλίμα.

Καζάνι που βράζει είναι η κατάσταση στην Παρτίζαν. Μετά τις συνολικές αποδοκιμασίες των φιλάθλων προς τους παίκτες στην αναμέτρηση των «ασπρόμαυρων» με την Μπάγερν, αποδέκτης υβριστικών συνθημάτων έγινε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους οπαδούς της ομάδας να τον βρίζουν λέγοντας του: «Ταϊρίκ άντε γ@@@@σου».

Εκείνος έδειχνε να μην πτοείται, καθώς απαντούσε με ειρωνικό χαμόγελο, με τη συμπεριφορά του να δυναμιτίζει ως αποτέλεσμα περισσότερο το κλίμα. Ο Αμερικανός δεν έμεινε εκεί, καθώς μετά τη λήξη του αγώνα, απάντησε μέσα από ανάρτησή του στα Social Media, στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά «Ξέρουν την Ιστορία, αλλά δεν είναι αρκετά κοντά για να την ξέρουν ολόκληρη».