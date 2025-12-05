Με τα γνωστά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, επιστροφή για Γιούρτσεβεν - Εκτός ο Μοντέρο στη Βαλένθια

Με τα γνωστά προβλήματα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια. Εκτός για την ισπανική ομάδα ο Ζαν Μοντέρο.

Και πάλι χωρίς τους Τζέντι Όσμαν και Ρίσον Χολμς θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» κι απέναντι στη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Φυσικά εκτός θα είναι και ο Ματίας Λεσόρ, ενώ επιστρέφει στην 12άδα ο Όμερ Γιούρτσεβεν μετά τον τραυματισμό του, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι κανονικά στην αποστολή των «πράσινων».

Από την πλευρά της Βαλένθια εκτός είναι ο Τσάβι Λόπει-Αροστέγκι, αλλά και ο Ζαν Μοντέρο, που ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και Μπράντον Κι.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρέιβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκς, Σίμα