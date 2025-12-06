Άντιτς: «Οι παίκτες της Παρτιζάν δεν κατάλαβαν ποιος είναι ο Ομπράντοβιτς»

Ο Πέρο Άντιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, ενώ μίλησε και για τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «RTRS»:

Για τον Ομπράντοβιτς: «Ο Ζέλικο είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα το 2001, όταν έπαιζα στην ΑΕΚ, και πάντα ήθελα να είμαι στα χέρια του, για να μάθω κάτι περισσότερο. Αυτοί οι παίκτες της Παρτιζάν δεν κατάλαβαν ποιος είναι ο Ομπράντοβιτς. Θα έπρεπε να είναι ευτυχείς που τον είχαν, που τους επέλεξε για να τους προπονήσει. Παρόλο που είμαι οπαδός του Ερυθρού, σέβομαι πολύ τη δουλειά του και είναι λυπηρό που έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι το μπάσκετ στη Σερβία έχει χάσει πολλά, όχι μόνο η Παρτιζάν.

Η συμπεριφορά ορισμένων παικτών της Παρτιζάν ήταν εντελώς απαράδεκτη. Αυτό είναι κάτι που ο Ομπράντοβιτς δεν θα είχε ανεχτεί στο παρελθόν, αλλά αγαπάει πολύ την Παρτιζάν και έκανε τα πάντα για να διορθώσει την κατάσταση.

Υπέφερε πολύ, και ξέρω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που δεν υποφέρει. Θα το είχε λύσει αμέσως, για παράδειγμα στη Φενερμπαχτσέ, ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά τον καταλαβαίνω, ο Ζέλικο αγαπάει την Παρτιζάν. Οι οπαδοί το αναγνώρισαν αυτό, αλλά οι παίκτες πρέπει να αναρωτηθούν από πού προέρχονται και τι σημαίνει να παίζεις για την Παρτιζάν. Είναι πολύ περισσότερο από μπάσκετ.

Όλοι στην Φενέρ αστειευόμασταν για το Ερυθρός–Παρτιζάν, αλλά ο Ζέλικο είναι πολύ σοβαρός όσον αφορά την Παρτιζάν. Αγαπάει πολύ αυτόν τον σύλλογο. Αν, για παράδειγμα, ήμουν εγώ στα αποδυτήρια, αυτό δεν θα είχε συμβεί, θα το είχαμε λύσει εύκολα. Πρέπει να ξέρεις από πού ήρθες, για ποιον παίζεις. Αν ένας παίκτης πληρώνεται 2,5 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν, φίλε, καλύτερα να κυριαρχείς στο γήπεδο αν χρειαστεί.

Η ποιότητα των παικτών της Παρτιζάν δεν αμφισβητείται, αλλά νομίζω ότι δεν είχαν ιδέα από πού ήρθαν ή ποιος είναι ο Ζέλικο – ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Ζέλικο, αλλά η Παρτιζάν πρέπει να συνεχίσει να ζει. Όποιος έρθει ως προπονητής θα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο, αλλά ξέρεις, εγώ υποστηρίζω άλλη ομάδα».

Για τον Ερυθρό Αστέρα: «Σέβομαι πολύ τον Σάσα Ομπράντοβιτς, είναι πολύ καλός μου φίλος. Έχει δημιουργήσει μια καταπληκτική χημεία στην ομάδα, όπου οι ξένοι και οι ντόπιοι παίκτες λειτουργούν ως ένα, κάτι που δεν συμβαίνει στην Παρτιζάν. Παίζουν φανταστικά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Προβλέπω ότι θα φτάσουν στο Final Four.

Ο Ερυθρός έχει μια ομάδα, αλλά και εξαιρετικούς ατομικά παίκτες. Θα ήθελα να επισημάνω τον Μονέκε, ο οποίος ταιριάζει φανταστικά. Αυτό εννοώ, πρέπει να ξέρεις από πού έρχεσαι και για ποιον παίζεις».