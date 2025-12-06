Γιάνκοβιτς: «Σκληροί και συγκεντρωμένοι στην άμυνα με το Μαρούσι»

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς μίλησε για την αναμέτρηση του Περιστερίου Betsson με το Μαρούσι (6/12, 18:15) και στάθηκε στα αμυντικά «πρέπει» της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της ομάδας των δυτικών προαστίων και οι δηλώσεις του έμπειρου φόργουορντ:

Με το Μαρούσι θα αναμετρηθεί το Σάββατο (6/12, 18:15, ERTSPORTS 1) το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του επιστρέφουν μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στη δράση και είναι έτοιμοι για ένα σημαντικό παιχνίδι.

«Επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή, έχουμε κάνει μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια, το Μαρούσι έρχεται με σκοπό να πάρει τη νίκη, μετά από κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν θετικά για εκείνους» δηλώνει ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς.

Και συμπληρώνει: «Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας, να μην αφήσουμε το Μαρούσι να μας βγάλει έξω από τον τρόπο παιχνιδιού μας και από εκεί πέρα, να είμαστε σκληροί και συγκεντρωμένοι στην άμυνα, ώστε μαζί με τον κόσμο μας, να φτάσουμε στη νίκη».