Παρτιζάν: Εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ο Ποκουσέφσκι

Νέο πρόβλημα για την Παρτιζάν καθώς χάνει τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ενώ το διάστημα απουσίας του από τα παρκέ μπορεί να φτάσει και τον έναν μήνα.

Ο Σέρβος ψηλός υπέστη διάστρεμμα στο 5ο λεπτό του αγώνα της Παρτίζαν με την Μπάγερν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα, ενώ χαρακτηριστικά αποχώρησε από το γήπεδο υποβασταζόμενος, δείχνοντας να υποφέρει.

Οι αρχικές εκτιμήσεις του προπονητικού επιτελείου και της ιατρικής ομάδας των ασπρόμαυρων επιβεβαιώθηκαν μετά από πρόσθετες εξετάσεις. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε σοβαρό διάστρεμμα στον αστράγαλο.

Οι εξετάσεις του έδειξαν πως υπέστη τραυματισμό στον σύνδεσμo της άρθρωσης, όμως απέφυγε τα χειρότερα και θα απουσιάσει για περίπου έναν μήνα. Ωστόσο, μια πιο ακριβής περίοδος ανάρρωσης θα γίνει γνωστή μετά από έναν έλεγχο και νέες αξονικές τομογραφίες σε περίπου 15 ημέρες, όταν η ιατρική ομάδα θα επαναξιολογήσει την κατάστασή του.