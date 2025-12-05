Ο Πάρκερ μίλησε για τις αποδοκιμασίες στο Βελιγράδι: «Τι πρέπει να κάνουμε; Να μην έρθουμε στο γήπεδο;»

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ πήρε θέση για τις αποδοκιμασίες του κοινού της Παρτιζάν προς τους παίκτες της ομάδας μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά όσα τόνισε ο Πάρκερ:

«Είναι καλό ότι κερδίσαμε. Ήρθαμε και κάναμε τη δουλειά μας. Έχω υποχρέωση να παίζω, έχω υποχρέωση απέναντι στην ομάδα μου, την Παρτιζάν. Αυτό ήρθα να κάνω.

Σίγουρα, ο Ομπράντοβιτς ήταν ο λόγος που ήρθα στην ομάδα. Δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά έφυγε. Θα προσπαθήσουμε να εκπροσωπήσουμε την ομάδα από εδώ και πέρα. Δεν έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση στην καριέρα μου. Η σεζόν πρέπει να προχωρήσει.

Είναι κρίμα, ξέρουμε πως ο προπονητής αποχώρησε, οι συνθήκες είναι ατυχείς. Όμως, τι πρέπει να κάνουμε; Να μην έρθουμε στο γήπεδο; Αυτό είναι το πάθος μας και το επάγγελμά μας».