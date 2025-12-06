Σκαριόλο: «Δύσκολο να κερδίσεις εκτός την Εφές - Η μισή ομάδα είναι καινούργια»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Αναντολού Εφές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην βελτίωση της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η μισή ομάδα είναι καινούργια. Ο προπονητής είναι καινούργιος. Η οδηγία είναι καινούργια. Όλα είναι πραγματικά πολύ καινούργια, οπότε είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι τα πράγματα προχωρούν. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα, αλλά ταυτόχρονα είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά. Έπρεπε να βρούμε τη χημεία μας, έπρεπε να βρούμε τους ρόλους μας. Έπρεπε να προσαρμοστώ στους παίκτες και οι παίκτες να προσαρμοστούν σε μένα.

Έπρεπε να πάρουμε πολλές αποφάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των τριών μηνών, μερικές ορατές και άλλες όχι, για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να βρούμε τον σωστό δεσμό και τη σωστή χημεία. Δεν λέω ότι το έχουμε βρει ακόμα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες κάνουμε σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση

Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με αυτή τη νίκη. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις εδώ. Η Αναντολού Εφές έδειξε την καλύτερη εκδοχή της, χωρίς αμφιβολία. Πάλεψαν, έπαιξαν έξυπνα, σκόραραν, είχαν μεγάλη συμβολή από τον Μπομπουά που μόλις είχε επιστρέψει στην ομάδα και οι οπαδοί τους υποστήριξαν. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τη νίκη. Πήραμε τον έλεγχο των ριμπάουντ στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά των αμυντικών ριμπάουντ, και νομίζω ότι αυτό έκανε τη διαφορά.

Για τον Γκαρούμπα: «Έπαιξε το καλύτερο παιχνίδι χωρίς πόντους που έχω δει ποτέ, ήταν ένας τεράστιος παράγοντας χωρίς να σκοράρει. Όλοι συνέβαλαν, όλοι συνέβαλαν. Ο καλύτερος παίκτης μας, ο Ταβάρες, δεν ήταν στην καλύτερη μέρα του, ήταν εκτός για δύο φάουλ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι. Συνολικά, καταφέραμε να τον αντικαταστήσουμε πολύ καλά».

Ένα από τα εκκρεμή ζητήματα για να επιτύχουμε την καλύτερη χημεία στην ομάδα είναι να έχουμε μια θετική συμβολή από όλους τους φόργουορντ μας, τους τρεις και τους τέσσερις, τους Χεζόνια, Ντεκ, Λάιλς και Οκέκε στον ίδιο αγών.

Και αυτός είναι πιθανώς ο πρώτος αγώνας στην αρχή της σεζόν όπου και οι τέσσερις ήταν πραγματικά κρίσιμοι σε κάποιο σημείο του αγώνα και συνέβαλαν σε υψηλό επίπεδο στη νίκη της ομάδας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό.

Ο Μάριο ήταν στον πάγκο στην τελευταία περίοδο, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά, αυτό είναι απολύτως αδιαμφισβήτητο. Είχαμε πολύ δυναμική με τους Ντεκ και Λάιλς μαζί στο γήπεδο, οπότε ένιωσα ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Νομίζω ότι γενικά είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι τέσσερις παίκτες να νιώθουν ότι συμμετέχουν στο παιχνίδι, είτε παίζουν λιγότερο είτε παίζουν περισσότερο, είτε σκοράρουν λιγότερο είτε σκοράρουν περισσότερο, είτε είναι στην αρχική πεντάδα είτε όχι.

Το χρειαζόμαστε πολύ αυτό. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες με καλύτερο πακέτο επιθετικών, στις θέσεις τρία και τέσσερα, από το δικό μας».