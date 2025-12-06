Εντός έδρας με την Χαλκίδα ο Πρωτέας - Δοκιμασία στον Βόλο για την Δόξα Λευκάδας

Ο πρωτοπόρος Πρωτέας Βούλας υποδέχεται την Χαλκίδα για την 11η αγωνιστική της Elite League, με την Δόξα Λευκάδας που ισοβαθμεί στην κορυφη με τον Πρωτέα να δοκιμάζεται στην Νίκη Βόλου.

Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Elite League, το απόγευμα του Σαββάτου. Ο πρωτοπόρος Πρωτέας Βούλας υποδέχεται την επικίνδυνη Χαλκίδα (17:00), με στόχο να παραμείνει στην κορυφή, την ώρα που η ομάδα του Νίκου Οικονόμου, μετρά 3 συνεχόμενες νίκες.

Η Δόξα Λευκάδας που ισοβαθμεί στην κορυφη με τον Πρωτέα δοκιμάζεται στην έδρα της Νίκης Βόλου (17:00), με την ομάδα του νησιού να είναι σε φοβερή φόρμα μετρώντας 9 συνεχόμενες νίκές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ

17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό

17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket