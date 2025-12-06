Εντός έδρας με την Χαλκίδα ο Πρωτέας - Δοκιμασία στον Βόλο για την Δόξα Λευκάδας

Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Elite League, το απόγευμα του Σαββάτου. Ο πρωτοπόρος Πρωτέας Βούλας υποδέχεται την επικίνδυνη Χαλκίδα (17:00), με στόχο να παραμείνει στην κορυφή, την ώρα που η ομάδα του Νίκου Οικονόμου, μετρά 3 συνεχόμενες νίκες.
Η Δόξα Λευκάδας που ισοβαθμεί στην κορυφη με τον Πρωτέα δοκιμάζεται στην έδρα της Νίκης Βόλου (17:00), με την ομάδα του νησιού να είναι σε φοβερή φόρμα μετρώντας 9 συνεχόμενες νίκές.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες
17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ
17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό
17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη
17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket