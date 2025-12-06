Ντίνγουιντι μετά το ματς κόντρα στην Παρτιζάν: «Δε βλέπεις τέτοια πράγματα στην Αμερική»

Μετά το ματς της Μπάγερν Μονάχου με την Παρτιζάν ο Σπένσερ Ντίνγουιντι μίλησε για τα όσα έζησε, τονίζοντας πως δεν γίνονται τέτοια πράγματα στην Αμερική.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε απογοητευμένοι επειδή χάσαμε. Ξέρω τους οπαδούς και ξέρω ότι αυτή η πόλη θα κάνει πολλά λόγω της αλλαγής προπονητή, ειδικά αν λάβουμε υπόψη πόσο σημαντική ήταν η επιρροή του. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, οι οπαδοί είναι ενωμένοι και δίνουν σε όλους μια ευκαιρία. Ήταν απίστευτο, πρέπει να το πω. Δεν βλέπεις τέτοια πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν φοβερό».

Για το γήπεδο: «Οι συμπαίκτες μου μου εξήγησαν τα πάντα και το αποτέλεσμα ήταν ορατό απόψε. Προφανώς, δεν ξέρω τη γλώσσα, δεν ξέρω τι φώναζαν ή τι έλεγαν. Όποτε έχεις 20.000 ανθρώπους σε ένα μέρος, όλοι μαζί να υποστηρίζουν την ομάδα και ένα άτομο, αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το άτομο».

Για το ενδιαφέρον από Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα: «Ο ατζέντης μου μου είπε ότι πολλές ομάδες ρωτούσαν για μένα, αλλά είμαι χαρούμενος που είμαι στη Μπάγερν. Είναι διασκεδαστικό να εξερευνώ τα πάντα για την EuroLeague αυτή τη σεζόν».