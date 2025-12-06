«Κάποιοι παίκτες της Παρτιζάν πρέπει να καταλάβουν ότι ευθύνονται που ο Ζέλικο δεν είναι στην ομάδα»

O πρώην παίκτης της Παρτίζαν, Μίροσλαβ Μπέριτς σε δηλώσεις του μίλησε για την σπουδαιότητα της νίκης επι της Μπάγερν, ενώ εξήγησε πως οι παίκτες της ομάδας πρέπει να κατανοήσουν πως ευθύνονται που ο Ομπράντοβιτς δεν είναι στον πάγκο του συλλόγου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη κόντρα στην Μπάγερν: «Η μόνη διέξοδος από την κρίση, τουλάχιστον για την αρχή, είναι η νίκη. Ακόμα και σε αυτή την ατμόσφαιρα, ίσως είναι αδιανόητο να σφυρίξουμε τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας και να χειροκροτήσουμε τους φιλοξενούμενους».

Για τον πρόεδρο: «Αν ο Οστόγια δεν είναι ξεκάθαρος το κοινό έδειξε., Ο σύλλογος ως σύλλογος θα συνεχίζει να ζει και χωρίς τον Μιχαϊλοβιτς, δεν μπορεί να εξαφανιστεί τώρα. Θα ακουστεί περίεργο, αλλά αυτό που έγινε χθες με τον κόσμό ήταν καλύτερο πράγμα για το παιχνίδι με τον Ερυθρό. Οι παίκτες έχουν πλέον λάβει «πακέτο», αλλά θα τους επευφημήσουν ξανά στο ντέρμπι. Ωστόσο, κάποιοι έπρεπε να καταλάβουν ότι φέρουν την ευθύνη που ο Ζέλικο δεν είναι εδώ»

Για τους παίκτες που πρέπει να ακούν τον κόσμο: «Δεν μπορείς να τσακωθείς με τους οπαδούς όπως ο Τάιρικ Τζόουνς. Πρέπει να έχεις το κεφάλι σου χαμηλά, είσαι επαγγελματίας. Τι θέλεις, θέλεις να μπεις ανάμεσα στους οπαδούς για να τσακωθείς;»