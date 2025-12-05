MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Νέα ατυχία για τους Ουόριορς, χάνουν και τον Γκριν με πρόβλημα στο πόδι (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ με πρόβλημα στο πόδι προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στον Στιβ Κερ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πέρα από την ήττα με 99-98 από τους Σίξερς, έχασαν και τον Ντρέιμοντ Γκριν με πρόβλημα στο πόδι. Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε κουτσαίνοντας στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Γκριν εμφανίστηκε με νάρθηκα και σε δηλώσεις του είπε πως ο πόνος που ένιωσε ήταν παρόμοιος με το διάστρεμμα που είχε υποστεί τις προηγούμενες μέρες απέναντι στο Πόρτλαντ. 

Νέα ατυχία για τους Ουόριορς, χάνουν και τον Γκριν με πρόβλημα στο πόδι (vid)