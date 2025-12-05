Νέα ατυχία για τους Ουόριορς, χάνουν και τον Γκριν με πρόβλημα στο πόδι (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πέρα από την ήττα με 99-98 από τους Σίξερς, έχασαν και τον Ντρέιμοντ Γκριν με πρόβλημα στο πόδι. Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε κουτσαίνοντας στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Γκριν εμφανίστηκε με νάρθηκα και σε δηλώσεις του είπε πως ο πόνος που ένιωσε ήταν παρόμοιος με το διάστρεμμα που είχε υποστεί τις προηγούμενες μέρες απέναντι στο Πόρτλαντ.
Golden State Warriors forward Draymond Green is out for the remainder of tonight’s game with a right foot injury. pic.twitter.com/dbg7mHmDfE— Michael Scotto (@MikeAScotto) December 5, 2025