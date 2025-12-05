Νέα ατυχία για τους Ουόριορς, χάνουν και τον Γκριν με πρόβλημα στο πόδι (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ με πρόβλημα στο πόδι προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στον Στιβ Κερ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πέρα από την ήττα με 99-98 από τους Σίξερς, έχασαν και τον Ντρέιμοντ Γκριν με πρόβλημα στο πόδι. Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε κουτσαίνοντας στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Γκριν εμφανίστηκε με νάρθηκα και σε δηλώσεις του είπε πως ο πόνος που ένιωσε ήταν παρόμοιος με το διάστρεμμα που είχε υποστεί τις προηγούμενες μέρες απέναντι στο Πόρτλαντ.