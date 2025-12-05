ΚΑΕ Ολυμπιακός για το ματς με την Φενέρ: Τα εισιτήρια ισχύουν για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί το παιχνίδι

O Oλυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα εισιτήρια της αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων» με την Φενέρμπαχτσε

η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια της αναβληθείσας αναμέτρησης, αναφέροντας πως ότι το εισιτήριο των φιλάθλων θα ισχύει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί το ματς από την EuroLeague.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο [email protected], ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου»