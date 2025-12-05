Η Μπαρτσελόνα πρότεινε συμβόλαιο στην Euroleague με ρήτρα αποχώρησης για το ΝΒΑ Europe!

O Zoάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, σε δηλώσεις του ανάφερε πως η ισπανική ομάδα είναι κοντά στην ανανέωση με την Euroleague, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα να μετακομίσει στο NBA Europe.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε πως η ισπανική ομάδα είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει για ακόμα για 10 χρόνια τη συνεργασία της με την Euroleague, στην οποία όμως υπάρχει ρήτρα αποχώρησης για το NBA Europe.

«Η άδεια που έχουμε με την Εuroleague λήγει τον Ιούνιο του 2026 και η ομάδα εάν δεν την ανανεώσει τότε θα χάσουμε τα δικαιώματα που έχουμε ως μέτοχοί της. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε την Εuroleague να καταλάβει ότι η Μπαρτσελόνα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέλος της διοργάνωσης και το καταλαβαίνουν αυτό. Προτείναμε να ανανεώσουμε το συμβόλαιό μας στην Ευρωλίγκα, αλλά με την επιλογή να έχουμε την ευελιξία να φύγουμε εάν θέλουμε στην περίπτωση που η πρόταση του ΝΒΑ είναι καλύτερη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα.

Και συνέχισε: «Το ΝΒΑ μας προσφέρει μία συνάντηση για να μπορέσουν να μας δώσουν με λεπτομέρειες την προσφορά τους. Για αυτή την στιγμή όλα όσα έχουμε ακούσει αφήνουν πολλές υποσχέσεις, αλλά δεν έχουμε μία συγκεκριμένη προσφορά».