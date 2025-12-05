Στα Ιωάννινα θα διεξαχθεί το φετινό All Star Game γυναικών

Το φετινό All Star Game γυναικών θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα, με τα αστέρια του πρωταθλήματος να δίνουν το «παρών» στην Ηπειρωτική πόλη.

Στις 29 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα το Women's All Star Game 2025 στην πόλη των Ιωαννίνων. Η αρχή έγινε πέρυσι στο κλειστό της Γλυφάδας όπου και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Το ραντεβού δίνεται φέτος στις 29 Δεκεμβρίου με την Περιφέρεια Ηπείρου σημαντικό αρωγό για μία ακόμη φορά με το Women’s All Star Game 2025, να απογειώνεται από τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn. Η αναμέτρηση θα είναι Ελλάδα – Rest of the World και το ποιες αθλήτριες θα αγωνιστούν είναι και στο δικό σας χέρι.

Η ψηφοφορία αρχίζει από σήμερα, θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου και μπορείτε να επιλέξετε τις δικές σας αγαπημένες παίκτριες Ελληνίδες και ξένες. Στην Ελλάδα θα αγωνιστούν όσες αθλήτριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα, αλλά και όσες είναι από την Κύπρο. Μπορείτε να επιλέξετε δύο γκαρντ, δύο φόργουορντ και μία σέντερ για κάθε ομάδα. Την δική τους ψήφο θα έχουν οι προπονητές και οι αθλήτριες, ώστε να βγουν τα τελικά αποτελέσματα.

Μπορείτε να βοηθήσετε να φτιαχτούν οι δύο ομάδες με ένα κλικ εδώ

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους εκεί για να γιορτάσουμε όλοι μαζί το μπάσκετ γυναικών και την γυναίκα αθλήτρια!