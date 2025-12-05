Αρμάνι: Μόνο στη θύρα των φιλοξενούμενων πωλούνται εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε γνωστό πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορέσουν να προμηθευτούν εισιτήρια μόνο από την θύρα των φιλοξενούμενων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Αστυνομικό Τμήμα του Μιλάνου, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις που έλαβε το Εθνικό Παρατηρητήριο Αθλητικών Εκδηλώσεων του Υπουργού Εσωτερικών, αποφάσισε ότι για τον αγώνα Ολυμπία Μιλάνο-Παναθηναϊκός, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, η πώληση εισιτηρίων σε Έλληνες κατοίκους θα περιοριστεί μόνο στο εκτός έδρας τμήμα του γηπέδου. Για τον εν λόγω αγώνα, τα εισιτήρια δεν θα μεταβιβάζονται. Ομοίως, για τον αγώνα του ιταλικού πρωταθλήματος, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου μεταξύ Ολυμπία Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια, η πώληση εισιτηρίων σε κατοίκους της επαρχίας της Μπολόνια θα περιοριστεί και πάλι στο εκτός έδρας τμήμα του γηπέδου».