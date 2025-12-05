Παίκτης στοιχήματος έχασε 15,000 δολάρια εξαιτίας του ΛεΜπρόν

Ο Λεμπρόν Τζέιμς... κρέμασε ένα παίκτη στοιχήματος που πόνταρε 15.000 δολάρια στο να σκοράρει ο «βασιλιάς» περισσότερους από 10 πόντους

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τα ξημερώματα της Παρασκευής έβαλε τέλος σε ένα σερί που κρατούσε από το 2007 (!). Συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» επί 18 χρόνια σερί σκόραρε περισσότερους από 10 πόντους στις αναμετρήσεις που έπαιζε, ωστόσο στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ράπτορς έμεινε στους 8 πόντους.

Μάλιστα ο σούπερ σταρ των «λιμνανθρώπων» δεν έβαλε μόνο τέλος στο σερί, αλλά έστειλε και στον... κουβά ένα παίκτη στοιχήματος. Συγκεκριμένα ο Μπράις πόνταρε στον Λεμπρόν αυτόν 15.000 δολάρια, με σκοπό να βγάλει σχεδόν 577 δολάρια «καθαρά», ωστόσο ο «Βασιλιάς» τον κρέμασε.

Ο Αμερικανός για να ρίσκαρε ένα τόσο μεγάλο ποσό, έχει από ότι φαίνεται την οικονομική άνεση, προκειμένου να το πράξει. Μάλιστα, ο Μπράις, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος με το που είδε το δελτίο του, πιστεύοντας ότι η απόδοση που προσέφερε η εταιρία ήταν... δώρο. «God bless America!!! Η DK πρέπει πραγματικά να είναι... μεθυσμένη»