«Magic Euroleague» αμέσως μετά το Παναθηναϊκός-Βαλένθια

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA μετά το ματς του Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει σήμερα το νικηφόρο του σερί. Υποδέχεται την Βαλένθια και θα ψάξει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα. Οι απουσίες είναι πολλές και σημαντικές, αλλά οι «πράσινοι» πατάνε πολύ καλά στο παρκέ τον τελευταίο καιρό.

Μετά το ματς του Telecom Center, θα υπάρχει μία ακόμη «Magic Euroleague». Η δημοσιογραφική ομάδα του SDNA θα αναλύσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα δώσει συνέχεια στα όσα τραγελαφικά έγιναν χθες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια «Magic Euroleague» έρχεται στη Web Tv του SDNA.