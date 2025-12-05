Νέα σενάρια ανάβουν φωτιές στο NBA: «Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς τον Αντετοκούνμπο»

Οι Λος Άντζελες φέρονται να ψάχνουν τον τρόπο να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αυξάνονται τα σενάρια στις ΗΠΑ για πιθανή μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε άλλη ομάδα του NBA. Ο Έλληνας φόργουορντ διέγραψε από το προφίλ του οτιδήποτε είχε σχέση με τους Μπακς, δίνοντας τροφή στις φήμες.

Η τελευταία είναι αυτή ενός Αμερικανού δημοσιογράφου του FOX News Λου Κανέλις, σύμφωνα με την οποία οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Greek Freak, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ρωτά τη διοίκηση πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

«Μπορώ να σας πω ότι οι Λέικερς ζήτησαν πληροφορίες, όπως και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς, προσπαθώντας να δουν αν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς», ανέφερε ο Λου Κανέλις.