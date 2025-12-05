Οι Τίμπεργουλβς πέρασαν με δυσκολία από την έδρα των Πέλικανς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς δυσκολεύτηκαν αρκετά από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, παίρνοντας τη νίκη με 116-125.

Οι Πέλικανς που έχουν ένα από τα χειρότερα ρεκόρ στο NBA την φετινή σεζόν (3-20), βρέθηκαν μέχρι το τρίτο δωδεκάλεπτο να έχουν το προβάδισμα, όμως στην τέταρτη περίοδο κατέρρευσαν.

Οι Τίμβεργουλβς έκαναν επί μέρους 26-37, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πανηγύρισαν μια αγχωτική νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 14-8, παραμένοντας ψηλά στην κατάταξη της δυτικής περιφέρειας.

Ο Τζούλιους Ράντλ με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τρέι Μέρφι να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς, έχοντας 21 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης