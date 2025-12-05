Άνετες νίκες για Σέλτικς και Τζαζ

Οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν με άνεση από την Ουάσινγκτον, επικρατώντας των Ουίζαρντς με 101-146, ενώ οι Τζαζ άλωσαν την έδρα των Μπρούκλιν Νετς με 110-123.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα, οι Ουίζαρντς υποδέχθηκαν τους Μπόστον Σέλτικς, με τους φιλοξενούμενους να στήνουν πάρτι, παίρνοντας με χαρακτηριστική ευκολία τη νίκη.

Ο Ντέρικ Ουάιτ με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους «Κέλτες», με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς, έχοντας 22 πόντους και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Στο Μπρούκλιν, οι Νετς φιλοξένησαν τους Γιούτα Τζαζ, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ένα εμφατικό διπλό, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Κιγιόντε Τζορτζ.

Ο νεαρός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Νόα Κλάουνι να ξεχωρίζει για τους Νετς με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε τα stats της αναμέτρησης