Οι Σίξερς γλίτωσαν το κάζο από τους Ουόριορς σε ματσάρα με αδιανόητο φινάλε (vid)

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς μετέτρεψαν σε θρίλερ την αναμέτρηση με τους... μισούς Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, όμως το τέλος είχε happy end με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 99-98.

Οι Σίξερς μπήκαν αφηνιασμένοι στο ματς και προηγήθηκαν με 30-10 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 22 πόντων (56-34).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Ουόριορς -που αγωνίστηκαν χωρίς Κάρι και Μπάτλερ- βγήκαν στο παρκέ μεταμορφωμένοι και άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, μετατρέποντας το φινάλε σε θρίλερ.

Οι Ουόριορς, μάλιστα άγγιξαν τη νίκη αφού 1:12 πριν την λήξη προηγήθηκαν με 94-98, όμως οι Σίξερς με μια αδιανόητη αλληλουχία φάσεων γλίτωσαν το κάζο και πήραν τη νίκη.

EDGECOMBE BUCKET + MAXEY BLOCK FTW 🔥



SIXERS BEAT WARRIORS IN WILD ENDING‼️ pic.twitter.com/gGRaLOZk35 — SportsCenter (@SportsCenter) December 5, 2025

Αρχικά στα 3'' πριν την λήξη ο Βι Τζέι Έτζκομπο με λέι απ πέτυχε το 99-98, με τον Ταϊρίς Μάξι στη συνέχεια να κάνει chase down μπλοκ, «σφραγίζοντας» την μεγάλη -όπως αποδείχτηκε- νίκη των Σίξερς.

O Μάξι με 35 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπάντι Χιλντ να ξεχωρίζει για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, έχοντας 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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