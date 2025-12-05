Πρόστιμο του NBA στους Καβαλίερς για παραβίαση του πρωτοκόλλου συμμετοχής παικτών!

Οι «Καβς» δεν μπόρεσαν να πείσουν για τον λόγο που έθεσαν εκτός τον Γκάρλαντ από το ματς με τους Τορόντο Ράπτορς το οποίο είχε παναμερικανική τηλεοπτική κάλυψη, ενώ μια ημέρα νωρίτερα αγωνίστηκε κανονικά στο ματς με τους Κλίπερς.
Το NBA δεν δείχνει καμία ανοχή στο πρωτόκολλο συμμετοχής παικτών στους αγώνες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τα «βαριά» ονόματα των ομάδων και οι Καβαλίερς θα αναγκαστούν να πληρώσουν 250 χιλιάδες δολάρια για την παραβίαση του κανονισμού.
The NBA has fined the Cleveland Cavaliers $250,000 for violating player participation policy for not making Darius Garland available for a nationally televised game versus a non-national game.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2025