Πρόστιμο του NBA στους Καβαλίερς για παραβίαση του πρωτοκόλλου συμμετοχής παικτών!

Tσουχτερό πρόστιμο στους Κλίβελαντ Καβαλίερς επέβαλε το NBA, λόγω της μη συμμετοχής του Ντάριους Γκάρλαντ σε αγώνα που είχε παναμερικανική τηλεοπτική κάλυψη.

Οι «Καβς» δεν μπόρεσαν να πείσουν για τον λόγο που έθεσαν εκτός τον Γκάρλαντ από το ματς με τους Τορόντο Ράπτορς το οποίο είχε παναμερικανική τηλεοπτική κάλυψη, ενώ μια ημέρα νωρίτερα αγωνίστηκε κανονικά στο ματς με τους Κλίπερς.

Το NBA δεν δείχνει καμία ανοχή στο πρωτόκολλο συμμετοχής παικτών στους αγώνες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τα «βαριά» ονόματα των ομάδων και οι Καβαλίερς θα αναγκαστούν να πληρώσουν 250 χιλιάδες δολάρια για την παραβίαση του κανονισμού.