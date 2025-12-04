Το πανόραμα της Euroleague μετά την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρ

Ολοκληρώθηκε το πρώτο πιάτο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ματς του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε να αναβάλλεται λόγω… βροχής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague Πέμπτη 04/12/2025 Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό - Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβολή

Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου 92-85 Παρασκευή 05/12/2025 Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

Μπασκόνια - Αρμάνι ΜΙλάνο Η βαθμολογία 1.Χάποελ Τελ Αβίβ - 10-4

2.Ερυθρός Αστέρας – 9-4

3.Παναθηναϊκός – 9-4

4.Μονακό – 9-5

5.Ολυμπιακός – 8-5

6.Βαλένθια – 8-5

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7.Φενέρμπαχτσε – 8-5

8.Μπαρτσελόνα – 8-5

9.Ζαλγκίρις Κάουνας – 8-6

10.Ρεάλ Μαδρίτης – 7-6

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11.Μιλάνο – 7-6

12.Βίρτους Μπολόνια – 6-7

13.Ντουμπάι – 6-8

14.Παρτιζάν – 5-9

15.Μπάγερν Μονάχου – 5-9

16.Παρί – 5-9

17.Εφές – 5-9

18.Μπασκόνια – 4-9

19.Μακάμπι Τελ Αβίβ – 4-10

20. Βιλερμπάν – 3-10 Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 11/12 στις 21:05

Βαλένθια – Αναντολού Εφές 11/12 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 11/12 στις 21:30

Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 11/12 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 11/12 στις 22:00

Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00

Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30