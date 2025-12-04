Το πανόραμα της Euroleague μετά την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague
Πέμπτη 04/12/2025
Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 75-81
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83
Μονακό - Παρί 125-104
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβολή
Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου 92-85
Παρασκευή 05/12/2025
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
Μπασκόνια - Αρμάνι ΜΙλάνο
Η βαθμολογία
1.Χάποελ Τελ Αβίβ - 10-4
2.Ερυθρός Αστέρας – 9-4
3.Παναθηναϊκός – 9-4
4.Μονακό – 9-5
5.Ολυμπιακός – 8-5
6.Βαλένθια – 8-5
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7.Φενέρμπαχτσε – 8-5
8.Μπαρτσελόνα – 8-5
9.Ζαλγκίρις Κάουνας – 8-6
10.Ρεάλ Μαδρίτης – 7-6
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11.Μιλάνο – 7-6
12.Βίρτους Μπολόνια – 6-7
13.Ντουμπάι – 6-8
14.Παρτιζάν – 5-9
15.Μπάγερν Μονάχου – 5-9
16.Παρί – 5-9
17.Εφές – 5-9
18.Μπασκόνια – 4-9
19.Μακάμπι Τελ Αβίβ – 4-10
20. Βιλερμπάν – 3-10
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 11/12 στις 21:05
Βαλένθια – Αναντολού Εφές 11/12 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 11/12 στις 21:30
Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 11/12 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 11/12 στις 22:00
Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00
Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30