Σε μια αναμέτρηση που οι φίλαθλοι της Παρτιζάν εκδήλωσαν την στήριξή τους στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου επικράτησαν της Μπάγερν Μονάχου με 92-85

Οι οπαδοί της Παρτιζάν γέμισαν το γήπεδο με φωτογραφίες και πανό υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή τους στους χειρισμούς της διοίκησης των «ασπρόμαυρων».

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι Βαυαροί ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο (36-43), όμως οι Σέρβοι με ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο μπήκαν σε θέση οδηγού και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω.

Όταν η Μπάγερν έφτασε σε απόσταση αναπνοής με τον Ντινγουίντι στα τελευταία λεπτά (79-77), ο Τζαμπάρι Πάρκερ έβαλε ίσως το κρισιμότερο σκορ του αγώνα για το 82-77.

Εκπληκτική εμφάνιση σημείωσε το δίδυμο των Ταϊρίκ Τζόουνς (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Ντουέιν Γουάσινγκτον (22 πόντοι, 6 ασίστ), ενώ για την Μπάγερν ιδιαίτερα παραγωγικοί -όμως μόνοι- ήταν οι Γιοχάνες Βόιτμαν (10 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 7 ασίστ, αλλά και 5 λάθη), Σπένσρερ Ντινγουίντι (25 πόντοι) και Βλάντιμιρ Λούσιτς (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-43, 64-58, 92-85

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