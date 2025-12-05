Δύσκολη δοκιμασία για τον Πανιώνιο στην Πόλη

O Πανιώνιος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπεσίκτας για την 9η αγωνιστική του Eurocup (19:00), με τους «κυανάερυθρους» να έχουν δύσκολη δοκιμασία κόντρα στο φαβορί του ομίλου.

Δύσκολη δοκιμασία του Πανιωνίου στην Πόλη. Οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπεσίκτας (19:00) για την 9η αγωνιστική του Eurocup, με την τουρκική oμάδα να είναι το φαβορί του ομίλου.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου προέρχεται από μια σπουδαία νίκη επί της Καρδίτσας, ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε ένα σερί 14 ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, που είχαν φέρει έντονο προβληματισμό στην ομάδα.

Από την άλλη η Μπεσίκτας βρίσκεται στο 6-2, ούσα στην 2η θέση του ομίλου, με την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς να έρχεται από 5 σερί νίκες.