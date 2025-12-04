«Έγραψε» ιστορία στην Euroleague η Μονακό με 125 πόντους

Η Μονακό έκανε... πλάκα κόντρα στην Παρί, πέτυχε 125 πόντους και έτσι «έγραψε» ιστορία στην Euroleague.

Η Μονακό φιλοξένησε στο «Salle Gaston Medecin» την Παρί για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «χάρισε» μια τρομερή, επιθετικά παράσταση στον κόσμο της και πανηγύρισε τη νίκη με 125-104.

Μάλιστα, έτσι «έγραψε» και ιστορία στη διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, οι 125 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει μια ομάδα σε αγώνα που κρίθηκε στην κανονική διάρκεια στην Euroleague.