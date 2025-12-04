«Έγραψε» ιστορία στην Euroleague η Μονακό με 125 πόντους

Η Μονακό φιλοξένησε στο «Salle Gaston Medecin» την Παρί για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «χάρισε» μια τρομερή, επιθετικά παράσταση στον κόσμο της και πανηγύρισε τη νίκη με 125-104.
Μάλιστα, έτσι «έγραψε» και ιστορία στη διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, οι 125 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει μια ομάδα σε αγώνα που κρίθηκε στην κανονική διάρκεια στην Euroleague.
EuroLeague Record Setters 😤— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) December 4, 2025
125 points is the most points scored in a EuroLeague regulation game EVER 🔥 pic.twitter.com/pjkqQg12tf