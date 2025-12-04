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«Έγραψε» ιστορία στην Euroleague η Μονακό με 125 πόντους

Μπάσκετ
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Η Μονακό έκανε... πλάκα κόντρα στην Παρί, πέτυχε 125 πόντους και έτσι «έγραψε» ιστορία στην Euroleague.

Η Μονακό φιλοξένησε στο «Salle Gaston Medecin» την Παρί για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «χάρισε» μια τρομερή, επιθετικά παράσταση στον κόσμο της και πανηγύρισε τη νίκη με 125-104.

Μάλιστα, έτσι «έγραψε» και ιστορία στη διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, οι 125 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει μια ομάδα σε αγώνα που κρίθηκε στην κανονική διάρκεια στην Euroleague.

«Έγραψε» ιστορία στην Euroleague η Μονακό με 125 πόντους