Απογοητευμένος o Μίλιτσιτς με την εικόνα του Άρη: «Ήμασταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του μετά την ήττα του Άρη από την Κλουζ (88-98) που συνδυάστηκε και με πολύ κακή εικόνα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο Κροάτης προπονητής του Άρη ανέφερε: «Μετά από μια διακοπή δέκα ημερών δεν έπρεπε έχουμε αυτήν την εικόνα. Αντί να δείξουμε βελτίωση, κάναμε ένα βήμα πίσω. Δεν είχαμε τακτική ευθύνη και δεν ακολουθήσαμε όσα θέλαμε και είχαμε μελετήσει στο σκάουτινγκ.

Κάναμε πολλά λάθη, 17, και είναι τρομερό και κάθε παίκτης έκανε λάθη. Είμαστε μακριά από την αμυντική πειθαρχία που θέλουμε να έχουμε. Γνωρίζαμε ότι είχαμε απέναντί μας μία από τις πιο γρήγορες ομάδες του ομίλου. Κάναμε 3 ή 4 απίθανα λάθη, δεν δίναμε φάουλ, δίναμε σουτ στους καλούς τους παίκτες. Η ενέργειά μας δεν ήταν σε καλό επίπεδο. Το μυαλό μας δεν ήταν εκεί που πρέπει, ειδικά αμυντικά. Χάσαμε τα ριμπάουντ και είναι απογοητευτικό αυτό.

Η εικόνα αυτή δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθεια που κάνουμε. Δεν σημαίνει κάτι επειδή κάναμε μερικές νίκες πως φτάσαμε εκεί που πρέπει . Ήμασταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε να δείξουμε.

Κάναμε εύκολα λάθη. Θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι αν ήμασταν πιo συγκεντρωμένοι. Δεν ανταποκριθήκαμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στις αμυντικές τακτικές της Κλουζ. Δεν κάναμε φάουλ, δεν ακολουθήσαμε τις λεπτομέρειες και το πλάνο μας. Πρέπει να δούμε γιατί η ομάδα δεν είναι συγκεντρωμένη κάτω από τέτοια πίεση. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς, δεν ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε αυτό που θέλουμε. Πνευματικά πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα να κάνουμε πράγματα, δεν έχει να κάνει με τη φυσική μας κατάσταση».