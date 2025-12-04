Απίστευτη στήριξη σε Ομπράντοβιτς από τον κόσμο: Πήγαν με πανό και φωτογραφίες στο ματς με την Μπάγερν (vid)

Οι οπαδοί της Παρτιζάν έδειξαν για ακόμη μία φορά στη στήριξή τους στο πρόσωπο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς πήγαν με πανό και φωτογραφίες του στο ματς της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου.

Η Παρτιζάν κοντράρεται με την Μπάγερν Μονάχου για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι οπαδοί της σερβικής ομάδας αποδοκίμασαν τους παίκτες στην είσοδό τους στο παρκέ και έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στην διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν... άπειρες φωτογραφίες και πανό με το πρόσωπο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους «ασπρόμαυρους» φιλάθλους να δείχνουν για ακόμη μία φορά τη στήριξή τους στον «Ζοτς».

Μάλιστα, ξεχωρίζει η εικόνα ενός μικρού κοριτσιού που κρατούσε μία φωτογραφία του θρυλικού κόουτς και έκλαιγε.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο: