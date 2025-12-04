Πρόβλημα στην Παρτιζάν: Τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Ποκουσέφσκι

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αποχώρησε στην πρώτη περίοδο από το ματς της Παρτιζάν με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι.

Με 4:52 να απομένουν για την πρώτη περίοδο στην αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Μπάγερν Μονάχου, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι βρέθηκε στο έδαφος μετά από μία προσπάθειά του να πάρει ένα αμυντικό ριμπάουντ.

Ο Σέρβος προσγειώθηκε και με τα δύο του πόδια και κατευθείαν έπεσε στο παρκέ. Έπιασε απευθείας τον μηρό του δεξιού ποδιού του και κάλεσε το ιατρικό τιμ να μπει να τον βοηθήσει.

Τελικά, αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς και όλοι στην ομάδα περιμένουν να μάθουν αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός και πόσο καιρό θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης.