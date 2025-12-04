Live η Magic Euroleague με τις εικόνες ντροπής στο ΣΕΦ

Παρακολουθήστε ζωντανά την Magic Euroleague για τις εικόνες ντροπής στο ΣΕΦ και την αναβολή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ που διέσυρε τους «ερυθρόλευκους» σε όλη την Ευρώπη.