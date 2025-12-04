Οι οπαδοί της Παρτιζάν αποδοκίμασαν τους παίκτες της ομάδας! (vid)

Οι οπαδοί της Παρτιζάν αποδοκίμασαν τους παίκτες της ομάδας κατά την είσοδό τους στο παιχνίδι με την Μπάγερν.

H κατάσταση συνεχίζει να είναι έκρυθμη στη σερβική ομάδα, με τους οπαδούς της Παρτιζάν να αποδοκιμάζουν τους παίκτες του συλλόγου κατά την είσοδό τους στο παρκέ για το ζέσταμα.

Η Παρτιζάν θυμίζει καζάνι που βράζει μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ομάδα, με όσους βρέθηκαν στο γήπεδο για το παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν να αποδοκιμάζουν τους παίκτες για την τραγική πορεία τους στη φετινή σεζόν.

Δείτε το σχετικό βίντεο: