Προς Τρίτη-Τετάρτη ο αγώνας Ολυμπιακού-Φενέρ

Την Τρίτη ή την Τετάρτη θα διεξαχθεί ο αγώνας που αναβλήθηκε με παρέμβαση του κράτους. Θα γινόταν… αύριο αλλά είναι αδύνατον καθώς υπάρχει μόνο ένα hawk - eye.

Σε οριστική αναβολή οδηγήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική και δημιούργησε άλυτα προβλήματα στο ΣΕΦ, που μόνο σε... γήπεδο δεν παραπέμπει.

Η αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με την τουρκική ομάδα θα γινόταν αύριο, ωστόσο αυτό καθίστσαται αδύνατο, καθώς υπάρχει μόνο ένα hawk - eye της NOVA (σύστημα για το instant replay) για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν η αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη η Τετάρτη, ενώ να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός αγωνίζεται την Παρασκευή εκτός έδρας στην Μπαρτσελόνα.