Εκτός 2 με 4 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 με 4 εβδομάδες λόγω θλάσης στην δεξιά γάμπα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Λήξη συναγερμού στο στρατόπεδο της ομάδας του Μιλγουόκι, αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ απέφυγε τα χειρότερα και οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στη δεξιά γάμπα.

Έτσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 ως 4 εβδομάδες, με τους Μπακς να χάνουν και πάλι τον «Greek Freak» με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα ξεκινήσει άμεσα θεραπεία και συντηρητική αγωγή, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος υποτροπής.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιάννης τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Πίστονς.