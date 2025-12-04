Εκτός 2 με 4 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Λήξη συναγερμού στο στρατόπεδο της ομάδας του Μιλγουόκι, αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ απέφυγε τα χειρότερα και οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στη δεξιά γάμπα.
Έτσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 ως 4 εβδομάδες, με τους Μπακς να χάνουν και πάλι τον «Greek Freak» με πρόβλημα τραυματισμού.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα ξεκινήσει άμεσα θεραπεία και συντηρητική αγωγή, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος υποτροπής.
Υπενθυμίζουμε πως ο Γιάννης τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Πίστονς.