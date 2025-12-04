Γιούρτσεβεν: «Μεγάλη βοήθεια ο Φαρίντ - Το κοινό θα είναι ξεσηκωμένο» (vid)

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Game Talk»:
Για την επιστροφή του στο «Telekom Center Athens» για το ματς με την Βαλένθια: «Υπέροχα. Νομίζω ότι έχουν εξαιρετικούς γκαρντ και θα είναι ένα σπουδαίο ματς για να επιστρέψω. Δουλέψαμε σκληρά σήμερα και η σύνδεση με τα παιδιά είναι ξανά εξαιρετική. Είναι ωραίο που παίζω ξανά μαζί τους».
Για την συνύπαρξή του με τον Κένεθ Φαρίντ: «Τέλεια. Είναι μεγάλη βοήθεια και ευτυχώς είναι στην ομάδα μας και συγχαρητήρια που κέρδισε το βραβείο του MVP του Νοεμβρίου. Είναι σημαντικό βραβείο. Το να το πετύχεις σε μόλις τέσσερα παιχνίδια είναι εκπληκτικό».
Για το αν του έλειψε η ατμόσφαιρα των οπαδών: «Θεέ μου, φυσικά. Το ότι επιστρέφουμε να παίξουμε στην έδρα μας θα είναι καταπληκτικό. Παίξαμε κάποια ματς με την Εθνική αλλά το κοινό εδώ θα είναι ξεσηκωμένο».
Για το sold out: «Φυσικά. Έχει γίνει sold out εδώ και 3-4 μέρες νομίζω, μια εβδομάδα πριν το ματς και είναι πραγματικά πολύ ωραίο που επέστρεψα».
🎙️𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 𝗳𝘁. 𝗢𝗺𝗲𝗿 𝗬𝘂𝗿𝘁𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻 ☘️@omeryurtseven77 is back and you can feel how much it means to him.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 4, 2025
From reconnecting with the team, to stepping on the court alongside @KennethFaried35 for the first time, and of course… the thrill of returning to a… pic.twitter.com/fAaFqVIZk7