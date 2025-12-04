Γιούρτσεβεν: «Μεγάλη βοήθεια ο Φαρίντ - Το κοινό θα είναι ξεσηκωμένο» (vid)

Ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια, ο Όμερ Γιούρτσεβεν μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αλλά για τον «πράσινο» κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Game Talk»:

Για την επιστροφή του στο «Telekom Center Athens» για το ματς με την Βαλένθια: «Υπέροχα. Νομίζω ότι έχουν εξαιρετικούς γκαρντ και θα είναι ένα σπουδαίο ματς για να επιστρέψω. Δουλέψαμε σκληρά σήμερα και η σύνδεση με τα παιδιά είναι ξανά εξαιρετική. Είναι ωραίο που παίζω ξανά μαζί τους».

Για την συνύπαρξή του με τον Κένεθ Φαρίντ: «Τέλεια. Είναι μεγάλη βοήθεια και ευτυχώς είναι στην ομάδα μας και συγχαρητήρια που κέρδισε το βραβείο του MVP του Νοεμβρίου. Είναι σημαντικό βραβείο. Το να το πετύχεις σε μόλις τέσσερα παιχνίδια είναι εκπληκτικό».

Για το αν του έλειψε η ατμόσφαιρα των οπαδών: «Θεέ μου, φυσικά. Το ότι επιστρέφουμε να παίξουμε στην έδρα μας θα είναι καταπληκτικό. Παίξαμε κάποια ματς με την Εθνική αλλά το κοινό εδώ θα είναι ξεσηκωμένο».

Για το sold out: «Φυσικά. Έχει γίνει sold out εδώ και 3-4 μέρες νομίζω, μια εβδομάδα πριν το ματς και είναι πραγματικά πολύ ωραίο που επέστρεψα».