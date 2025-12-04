Επίσημο: Στην Μονακό ο Κόρι Τζόζεφ (pic)

Η Μονακό έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κόρι Τζόζεφ.

Ενίσχυση για την Μονακό, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ. Ο 34χρονος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (5/12).

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ πέρσι αγωνίστηκε με τους Ορλάντο Μάτζικ και σε 55 ματς και 12 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 3,5 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ. Συνολικά στην πορεία του στον «μαγικό κόσμο» κατά μέσο όρο έχει 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ.

Θυμίζουμε πως μεταξύ άλλων έχει περάσει από τους Ιντιάνα Πέισερς, τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αλλά και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους οποίους το 2014 πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.