Επίσημο: Στην Μονακό ο Κόρι Τζόζεφ (pic)

Ενίσχυση για την Μονακό, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ. Ο 34χρονος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (5/12).
Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ πέρσι αγωνίστηκε με τους Ορλάντο Μάτζικ και σε 55 ματς και 12 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 3,5 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ. Συνολικά στην πορεία του στον «μαγικό κόσμο» κατά μέσο όρο έχει 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ.
Θυμίζουμε πως μεταξύ άλλων έχει περάσει από τους Ιντιάνα Πέισερς, τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αλλά και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους οποίους το 2014 πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.
We are delighted to announce that NBA Champion Cory Joseph is joining the Roca Team! 👏🔥— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) December 4, 2025
Canadian guard will undergo medical examinations tomorrow 💪
Welcome to Monaco, Cory! 🇲🇨 pic.twitter.com/cKmR1l3ZaQ