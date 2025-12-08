Με Κώστα Σλούκα και Σελέν Ερντέμ το χριστουγεννιάτικο καμπ στο ΟΑΚΑ!

Το 3ο Basketball Camp Academy επιστρέφει (28 έως 30 Δεκεμβρίου) και προσφέρει το απόλυτερο χριστουγεννιάτικο, μπασκετικό τριήμερο για τους μικρούς φίλους του αθλήματος, υπό τις οδηγίες του Κώστα Σλούκα και της Σελέν Ερντέμ.

Το 3ο Basketball Camp Academy επιστρέφει δυναμικά και υπόσχεται τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, διασκέδαση και έμπνευση για όλα τα παιδιά που αγαπούν το άθλημα. Από 28 έως 30 Δεκεμβρίου, τα εντυπωσιακά Sports Hall του “Telekom Center Athens” μεταμορφώνονται στον απόλυτο προορισμό προπόνησης και δράσης, με κορυφαία ονόματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ και έντονο... πράσινο χρώμα.

Φέτος, το camp φιλοξενεί δύο ιδιαίτερους καλεσμένους: τον αρχηγό του Παναθηναϊκού Aktor, Κώστα Σλούκα, και την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας, Σελέν Ερντέμ. Δύο προσωπικότητες που εμπνέουν με το ήθος, την εμπειρία και τη δουλειά τους και θα βρεθούν στο πλευρό των παιδιών, μεταφέροντας γνώσεις, παραδείγματα και νοοτροπία νικητή.

Στην προπονητική ομάδα του καμπ συμμετέχουν η Team Manager του Παναθηναϊκού WBC, Λολίτα Λύμουρα, η Γυμνάστρια του «τριφυλλιού», Όλγα Χατζηνικολάου, καθώς και ο Basketball Players Developer & Shooting Expert, Πολύδωρος Σίσκος. Με εξειδίκευση, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους εκγύμνασης, υπόσχονται ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τεχνική, φυσική κατάσταση και διασκέδαση.

Το camp έχει σχεδιαστεί ώστε κάθε παιδί να βελτιωθεί μέσα από παιχνίδια, διαδραστικά challenges και στοχευμένες προπονήσεις.

Η αστείρευτη ενέργεια, το ομαδικό πνεύμα και η χαρά του παιχνιδιού θα βρίσκονται στο επίκεντρο, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που μένει αξέχαστη, σε συνδυασμό με το... μαγικό χέρι του Σλούκα και τις συμβουλές της κόουτς Ερντέμ.

Μην χάσετε, λοιπόν, την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά ένα χριστουγεννιάτικο μπασκετικό τριήμερο, που θα μείνει σε όλους αξέχαστο.

Δηλώσεις συμμετοχής: 6943003217