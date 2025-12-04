Τι είπε για Μοντέρο και Ρίβερς ο Μαρτίνεθ ενόψει Παναθηναϊκού - Οι απουσίες της Βαλένθια

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε πριν το ματς της Βαλένθια στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό (5/12, 21:15) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ισπανός τεχνικός, που δε θα έχει στη διάθεσή του τον Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι (μυικός τραυματισμός στο πόδι) και τον Μπράξτον Κι, μίλησε για το παιχνίδι και το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη στο ΟΑΚΑ, ενώ στάθηκε και στην απουσία των διεθνών τις προηγούμενες ημέρες.

Μιλώντας στους εκπροσώπους Τύπου, ο προπονητής της Βαλένθια ανέφερε: «Πέρα από τη νίκη, η οποία, όπως σωστά λέτε, θα έρθει δύσκολα εκεί, ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο γήπεδο, να έχουμε ένταση, και να είμαστε ανταγωνιστικοί καθ’ όλη τη διάρκεια. Αυτός είναι ο στόχος.

Να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη ό,τι κάνουμε καθημερινά στην προπόνηση. Να αποδείξουμε την αξία μας από το 1ο έως το 40ό λεπτό. Αν αυτό είναι αρκετό για να κερδίσουμε, τότε…τέλεια Και αν δεν είναι αρκετό για να κερδίσουμε, θα μας βοηθήσει στο επόμενο παιχνίδι».

Και για το «παράθυρο» των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, είπε: «Αυτά τα παράθυρα, αυτά τα διαλείμματα, σίγουρα δεν είναι ιδανικά με την έννοια ότι διαταράσσουν λίγο τον ρυθμό όλων των ομάδων, των παικτών… Αλλά είναι αυτό που είναι.

Για παράδειγμα, ο Μοντέρο έφτασε χθες το βράδυ. Ο Ρίβερς έφτασε νωρίτερα, έπαιξε επίσης τη Δευτέρα, αλλά μπόρεσε να προπονηθεί την Τετάρτη επειδή ήταν πιο κοντά, στο Βέλγιο. Ο Μοντέρο όμως, εκτός του ότι έπαιξε το παιχνίδι αργότερα, ήταν τόσο μακριά και ουσιαστικά μπόρεσε να προπονηθεί μόνο την Τετάρτη. Σήμερα, ένιωθε λίγο χειρότερα εξαιτίας του jet lag».