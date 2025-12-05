Euroleague: Υποδέχεται την Βαλένθια και θέλει να παραμείνει στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει τη νίκη ώστε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR βελτιώθηκαν σημαντικά και οι «πράσινοι» έφτασαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ρεκόρ 9-4 και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν στις 21:15 στο «Telekom Center Athens» την Βαλένθια, με τους Μπελόσεβιτς, Νέντοβιτς και Βίλιους να σφυρίζουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC

21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο