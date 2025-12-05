Euroleague: Υποδέχεται την Βαλένθια και θέλει να παραμείνει στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Με την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR βελτιώθηκαν σημαντικά και οι «πράσινοι» έφτασαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ρεκόρ 9-4 και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.
Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν στις 21:15 στο «Telekom Center Athens» την Βαλένθια, με τους Μπελόσεβιτς, Νέντοβιτς και Βίλιους να σφυρίζουν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC
21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο