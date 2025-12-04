Εκτός για αρκετές εβδομάδες ο Κουλιμπαλί λόγω θλάσης

Ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες , λόγω θλάσης στον οπίσθιο μηριαίο.

Άτυχος στάθηκε ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί στην αναμέτρηση των Ουίζαρντς με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Ο παίκτης της Ουάσιγκτον χτύπησε στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου και αποχώρησε από το παρκέ με πόνους στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Κουλιμπαλί έχει ήδη χάσει οκτώ από τους 20 αγώνες της Ουάσινγκτον αυτή τη σεζόν. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μέσα Σεπτεμβρίου για ρήξη συνδέσμου στον δεξί αντίχειρά του που υπέστη ενώ αγωνιζόταν με τη Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ.

Ο Γάλλος άσος έχασε επίσης τέσσερα παιχνίδια στις αρχές Νοεμβρίου λόγω θλάσης στην αριστερή γάμπα, με τους Ουίζαρντς να έχουν στερηθεί αρκετό καιρό τις υπηρεσίες του.